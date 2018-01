Rosolini, installata segnaletica per aree di emergenza

Installata a Rosolini la segnaletica per le aree di emergenza di Protezione Civile. Si tratta delle aree di “Ammassamento” di “Accoglienza/Attesa” e di“Ricovero.

“Si tratta di un’operazione di prevenzione - precisa l'assessore Corrado Di Stefano - fatta in adempimento alla normativa in materia di Protezione Civile. Inoltre, si sta completando il Piano di Emergenza di Protezione Civile, dove ogni cittadino potrà visionare e ben comprendere la carta dei rischi ed i protocolli di comportamento da seguire in caso di allerta o in fase di emergenza. Successivamente verrà rielaborato il Piano di Protezione Civile e verranno poste in essere delle esercitazioni, anche a quartiere, in modo da valutare e apprendere le "buone pratiche" e le risposte della cittadinanza anche mediante l'utilizzo delle "nuove" tecnologie per sviluppare strategie di comunicazione del rischio più efficaci e a basso costo"