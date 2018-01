Melilli, confisca beni per 2,8 milioni a coppia di "caminanti"

Beni per complessivi 2,8 milioni sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a due coniugi appartenenti ai “caminanti”.

Si tratta di Corrado Giuseppe Fiaschè di 50 anni e Concetta Rasizzi di 48 anni, residenti a Melilli.

I due, secondo quanto emerso da indagini patrimoniali svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Siracusa, pur non avendo mai svolto attività lavorative, risultavano avere disponibilità finanziarie, beni immobili e automezzi per un valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati nei diversi anni, oltre ad essere gravati da decine di denunce presentate presso gli uffici di polizia di tutta Italia per reati contro il patrimonio (furti in abitazione e truffe) ed anche contro la persona (lesioni), spesso ai danni di anziani ai quali avrebbero sotratto denaro e oggetti di valore.

I due, secondo le indagini coordinate dal Procuratore Capo, Francesco Paolo Giordano, e dirette dal P.M., Andrea Palmieri, hanno accumulato negli anni un cospicuo patrimonio finanziario ed immobiliare in conti correnti, polizze assicurative e fondi di investimento. Nel 2013 il provvedimento di sequestro in attuazione delle norme del “Codice Antimafia”, a dicembre 2017 è arrivato emesso il provvedimento di confisca per disponibilità finanziarie pari a 2.770.000 euro (conti correnti, polizze vita, depositi postali, titoli azionari/obbligazionari) e un terreno del valore di 60.000 euro. Nel 2016 analoga operazione nei confronti di altra famiglia della stessa etnia.