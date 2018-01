Melilli, trasportava 100 litri di gasolio: denunciato per ricettazione

Aveva nel cassone del furgone circa 100 litri di gasolio per i quali non ha saputo fornire spiegazioni ai Carabinieri che questa notte lo hanno fermato per controllo.

E' accaduto in Contrada Pietre Nere nel territorio di Melilli: nella parte posteriore del mezzo i militari hanno trovato diverse taniche di plastica tutte riempite del carburante. Il conducente, P.D., 36 anni commerciante di Melilli, è stato pertanto, denunciato per ricettazione.

Il furgone e le taniche di carburante sono stati sottoposti a sequestro.