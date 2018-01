Portopalo, spedizione punitiva contro ex cognati accusati di storia d'amore clandestina

Scoppia la coppia e gli ex cognati intrecciano una storia d'amore clandestina. Sarebbe questa l'estrema sintesi della causa che ha portato un fratello e una sorella a scagliarsi contro i loro rispettivi ex compagni, armati di spranghe e bastoni.

E' successo la scorsa sera a Portopalo di Capo Passero, dove è stato necessario l'intervento dei Carabinieri, i quali hanno arrestato i due fratelli (un uomo e una donna) per il reato di atti persecutori.

All'arrivo dei militari, i fratelli hanno tentato di nascondere spranghe e bastoni all'interno di un'autovettura. Mossa, però, che non li ha potuto risparmiare una perquisizione del mezzo, e quindi la scoperta da parte dei Carabinieri.

A quanto pare, peraltro, questa non sarebbe la prima volta che i due si sarebbero recati dai loro rispettivi ex compagni con intenti vendicativi, non accettando la fine delle loro relazioni.

Fratello e sorella sono stati tradotti agli arresti domiciliari.