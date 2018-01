Rosolini, scoperta macellazione abusiva di ovini

Avrebbero rubato e poi ucciso degli ovini in contrada Tagliati a Rosolini allo scopo di macellarli.

Il proprietario dell’ovile avrebbe ritrovato gli animalimorti raccolti in un punto, pronti ad essere caricati per la macellazione.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri che invitano i cittadini a segnalare eventuali condotte illecite.