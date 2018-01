Siracusa, restauro "loculi Mae": lavori per 3 mesi

Inizieranno lunedì prossimo e dureranno circa tre mesi i lavori di restauro del cimitero di Siracusa. Saranno effettuati dalla “Servizi integrati srl” e riguarderanno i “loculi Mae”, costruiti una cinquantina di anni fa. Gli interventi saranno finanziati, come anticipato ieri, grazie a 190mila euro di fondi comunali che consentiranno di mettere in sicurezza una vasta zona del camposanto. I loculi sono interessati da infiltrazioni di acqua piovana, oltre che dal deterioramento dei materiali di costruzione. Sarà pertanto rinnovata l'impermeabilizzazione e il restauro dei solai superiori e il ripristino di tutte le parti in cemento armato danneggiate dall'ossidazione del ferro. Le lastre delle coperture in marmo dei muri esterni e dei pilastri saranno testate una per una e quelle pericolanti saranno nuovamente fissate. Infine saranno restaurati i bagni che si trovano nei pressi delle palazzine A e B e degli ossarietti.

“Si tratta – commenta il sindaco, Giancarlo Garozzo – di un intervento di restauro mai realizzato per ampiezza negli ultimi trent'anni al cimitero; a memoria dei tecnici dovrebbe essere il primo nei loculi Mae. Sicuramente ne serviranno altri per dare decoro al nostro camposanto, ma intanto risolviamo un problema che è stato motivo di tante giustificate lamentele ma che non sono rimaste inascoltate"