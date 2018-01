Lentini, 20enne in manette per rapina a supermercato

Finisce in carcere per una rapina commessa il 20 ottobre scorso ai danni di un supermercato.

Si tratta di Eros Milone, 20 anni di lentini, arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa il 9 gennaio dall’Ufficio del Gip del tribunale di Siracusa.

Il giovane è stato identificato grazie alle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza dell'esercizio commerciale, che hanno ripreso la targa di una fiat 500 X, utilizzata durante per la rapina .

Il veicolo è risultato essere stato noleggiato da Milone.

Il giorno dopo la rapina hanno rintracciato l'auto: a bordo c'era Milone e un'altra persona. Nel vano porta oggetti dello sportello anteriore, avvolto in uno straccio, i poliziotti hanno trovato il taglierino verde utilizzato durante la rapina. In casa, invece, sono stati rinvenuti i giubbotti e il maglione, identici a quelli indossati dal giovane durante la rapina. Il taglierino e i capi di abbigliamento sono stati sequestrati.