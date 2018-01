L'Holimpia domani affronta Primeluci Castelvetrano per la salvezza

Scendono in campo domani le ragazze dell'Holimpia Paomar Siracusa che domani sfideranno le trapanesi del Primeluci Castelvetrano, per il 12° turno del campionato di B2.

Fischio d'inzio alle ore 18 al Palazzetto Pino Corso (ex Palakradina). Una sfida importante, visto che si affrontano due dirette concorrenti nella corsa salvezza.

"Quella di domani - ha detto il coach dell'Holimpia Luana Rizzo - è una sfida importante. Dall'amichevole di ieri abbiamo tratto alcuni spunti interessanti da cui dobbiamo ripartire, soprattutto dopo aver smaltito le scorie della cattiva prestazione contro il Castellana. Domani sarà un'occasione importante per provare a smuovere la nostra classifica, ma per farlo è necessario passare dalla prestazione, perchè noi valiamo molto di più rispetto a quanto fatto vedere fino a oggi. Dobbiamo far crescere la consapevolezza dei nostri mezzi, andare sempre a 100 all'ora ed essere affamate, senza dover lasciare nulla al caso. Solo così potremo centrare il nostro obiettivo, la salvezza."