Siracusa, elezioni rsu: alla Uilm vanno due seggi

La Uilm è stata la sigla più votata alle elezioni per il rinnovo delle Rsu dei metalmeccanici. Sono stati 57 i voti ottenuti su 107 votanti, che le hanno consentito di accaparrarsi due dei tre seggi a disposizione in provincia di Siracusa.

Santo Genovese ha avuto 32 voti e Pasquale Cormaci 24. Il terzo seggio è scattato per la Fiom Cgil.

“I lavoratori hanno in questo modo premiato la nostra organizzazione sindacale – ha commentato il Segretario generale della Uilm, Marco Faranda - che in questi ultimi cinque anni ci ha visti in testa nelle battaglie per il rispetto della dignità nei posti di lavoro, la sicurezza e il mantenimento dei livelli occupazionali".