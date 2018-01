Siracusa, edilizia scolastica: lavori per 188mila €

Dopo il crollo del soffitto all'Istituto Polivalente M.F. Quintiliano, in città partono gli interventi di edilizia scolastica. Prime scuole interessate la Martoglio e la Costanzo. Nella prima lavori in corso nella palestra e prevista manutenzione straordinaria per un importo di 150 Mila euro.

"Rifacimento dei tetti scuola materna Montessori importo 38 Mila euro. Prossima settimana partono i lavori della palestra Costanzo e il rifacimento dei bagni importo 150 Mila euro" - comunica il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, a mezzo social.