Siracusa, Anief: solidarietà a Quintiliano e alla Vittorini di Avola

"Gli insegnanti e gli studenti devono vivere in un ambiente sicuro e confortevole". Così esordisce un comunicato a firma del segretario provinciale dell'Anief, Lenora Coco, il sindacato che si occupa di tutela dei docenti, del personale Ata e dei dirigenti scolastici.

"Il mio rammarico - scrive - è che nel 2018 nonostante si sprechino parole importanti legate alla tecnologia ancora oggi assistiamo con cadenza mensile a eventi nelle nostre scuole che causano danni agli studenti e agli insegnanti. Ciò è impensabile, assurdo, e vanno posti rimedi efficaci e non le solite toppe. Già - continua Coco - si sono persi 700mila euro in quanto la Regione ha lasciato orfano il Libero Consorzio provinciale creando di conseguenza un gap incolmabile, cosi come il Miur per un cavillo non ha ammesso il Quintiliano ad un finanziamento che avrebbe consentito un ammodernamento dell'edificio con conseguente sicurezza. Bisogna investire le istituzioni di queste problematiche".

Sull’accaduto all’istituto comprensivo Vittorini di Avola, la segretaria provinciale dell’Anief, esprime totale vicinanza al docente ferito e spera che fatti del genere non si verifichino mai più.

"E’ impossibile – conclude – che i professori debbano vivere sotto scacco subendo violenza immotivata: il ruolo svolto in classe va tutelato e supportato dalle famiglie".