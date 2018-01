Siracusa, la Guardia di Finanza seleziona 10 tenenti

La Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96/17, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo”. Possono partecipare tutti i cittadini italiani, anche se già alle armi, che: a. alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato i 35 anni di età (siano quindi nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982); b. siano in possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente, richiesto per la specialità per cui concorrono.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 18 gennaio 2018. Info e domande da scaricare all’indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it.