Siracusa, manifestazione della Rete degli studenti

Soffitti che cadono, mancanza di fondi e di sicurezza. Non ci stanno gli alunni Siracusani e domani scendono in piazza per urlare tutto il loro malcontento. Una manifestazione è stata organizzata dalla Rete degli Studenti Medi a favore dell'incremento di fondi da stanziare per la nostra provincia. Il corteo alle 9 parte dal campo Pippo Di Natale e proseguirà fino a Piazza Archimede, dove ci sarà un Sit-In di protesta.

Pieno sostegno è stato espresso dal deputato nazionale Pippo Zappulla: "la cancellazione delle Provincie - ha detto - senza un contestuale trasferimento delle loro competenze, e la rovinosa riforma della cosiddetta "Buona Scuola" stanno cancellando il diritto allo studio per tutti, caposaldo costituzionale di democrazia e giustizia sociale".