Proroga per i dipendenti di Siracusa Risorse, l'annuncio del commissario Arnone

Soddisfatti ma vigili. Questa la reazione del segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro, della segretaria generale della Fisascat Cisl territoriale, Teresa Pintacorona e della segretaria regionale della federazione dei servizi, Vera Carasi dopo l'annuncio del Commissario straordinario della ex Provincia, Giovanni Arnone sulla proroga per i dipendenti di Siracusa Risorse, attualmente in ferie forzate.

"Prendiamo atto con soddisfazione della proroga annunciata dal Commissario del Libero Consorzio si legge in una nota - ma restiamo vigili perché la stessa è, al momento, supportata da un impegno verbale assunto dopo un confronto tra Arnone e l'assessore regionale Grasso".

La proroga partirà dal 15 gennaio. L'impegno riguarda una rimodulazione dei servizi garantiti in base alle somme che dovrebbero arrivare da Palermo.