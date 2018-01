Lentini, arrestati altri 2 autori del furto a Sortino

Finiscono nella rete della Polizia due dei tre individui ricercati per il furto con spaccata perpetrato questa notte intorno alle 3 ai danni di un negozio di abbigliamento di Sortino. Il primo dei malviventi era stato arrestato nell'immediato dai Carabinieri.

Questa mattina i poliziotti hanno proseguito le indagini in borghese, concentrando la ricerca nelle stazioni di servizio degli autobus e dei treni in partenza per Catania.

E proprio a bordo di un autobus in partenza per Catania hanno notato tre giovani con i vestiti sporchi di fango.

Non appena i poliziotti sono saliti sul mezzo e si sono qualificati, uno dei tre si è letteralmnete buttato giù dal pulmann ed è riuscito a a a fuggire. Gli altri due sono stati bloccati e arrestati. Si tratta di Gioacchino Palazzolo, di 26 anni e Giovanni Parisi di 19 anni, entrambi già noti alle forze di Polizia per reati contro il patrimonio.