Siracusa, Garozzo: "Da lunedì partono i lavori al Cimitero"

Cominciano da lunedì i lavori di manutenzione dei loculi al Cimitero di Siracusa, per un costo di 190 mila euro.

"Qualcuno sicuramente obietterà, che non si risolvono tutti i problemi e che si deve fare di più. Solo una considerazione da trent’anni non si faceva un intervento di questo tipo al cimitero" - ha dichiarato il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, a mezzo social.

