Avola, prof e genitori della lite a scuola parlano su Rai1

Parlano ai microfoni di Rai1, a La Vita in diretta, l'insegnante di educazione fisica e i genitori di un alunno, quest'ultimi protagonisti di un'aggressione nei confronti del docente a seguito di un rimprovero in classe all'Istituto Vittorini di Avola.

L'insegnante ha dichiarato di essere molto amareggiato, e al momento non ha nessuna intenzione di tornare a scuola.

Il padre decide di non parlare, ma la madre davanti le telecamere della Rai è un fiume in piena: "Non ci ho visto più - ha detto - sono corsa a scuola, in pigiama, per difendere mio figlio, perchè il docente ha tirato un libro addosso a mio figlio. Forse ho sbagliato, ma non c'ho visto più".

Replica il docente che dice: "Non voglio entrare nel merito, ma non è andata così".

Lo scorso anno la stessa scuola è stata protagonista di un grave atto vandalico.