Siracusa, rete scolastica: l'interrogazione di Palestro

Nuova sede della scuola Archia, in via Calatabiano, e sovraffollamento di iscrizioni nelle scuole siracusane. Per chiarire meglio la situazione, il consigliere comunale Alberto Palestro interroga l'Amministrazione, chiedendo di "conoscere quali sono le iniziative istituzionali che si intendono intraprendere nell’immediatezza, al fine di avviare quel processo riorganizzativo delle scuole a Siracusa che comporti, tra l’altro, un riequilibrio delle iscrizioni fra tutti gli Istituti. Assicurare una offerta formativa dignitosa e di livello quanto più possibile simile in tutti gli istituti comprensivi del territorio siracusano. Assicurare la presenza scolastica, quale presidio di legalità e dello Stato in tutti i quartieri di Siracusa, intervenendo maggiormente, ove se ne ravvisi la necessità, determinate da obiettive difficoltà iniziali".