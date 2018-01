Priolo, Tuccio Pappalardo commissario straordinario

E' Tuccio Pappalardo il commissario straordinario del Comune di Priolo Gargallo nominato dalla Regione siciliana, in sostituzione di Antonello Rizza, coinvolto in un guazzabuglio con la giustizia e per questo costretto all'obbligo di dimora fuori dal paesino.

Pappalardo, dirigente generale di Pubblica sicurezza in quiescenza, già questore di Palermo e Messina, ex direttore nazionale della Dia e sub commissario, nel 2009, per gli eventi calamitosi nel messinese. Pappalardo resterà in carica fino alle prossime elezioni amministrative, che saranno tra maggio e giugno.

Da ottobre fino ad adesso ha svolto le funzione di primo cittadino il vicesindaco Gozzo.