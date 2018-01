Siracusa, il commissario dell'ex Provincia Arnone: reti di protezione per il Quintiliano

Trenta giorni per verificare a fondo le condizioni strutturali dell'istituto polivalente M.F. Quintiliano. Nel frattempo, saranno montate delle reti di protezione che consentiranno una celere ripresa delle attività didattiche, e saranno pronte nel giro di dieci giorni. Sarà valutata pure la condizione del plesso di via Tintoretto (succursale del Quintiliano).

Questo è quello che è venuto fuori dal'incontro di oggi tra il preside, Giuseppe Mammano, e il commissario della ex Provincia, Giovanni Arnone.

"Già stamattina – ha detto il dott. Arnone – tecnici del Libero Consorzio, guidati dal geom. Antonio Roccaro, insieme all’ing. Capo del Genio Civile, ing. Natale Zuccarello, hanno effettuato un altro sopralluogo. In realtà non possiamo sapere se il primo piano è agibile o meno. Per saperlo occorre che vengano compiuti ulteriori accertamenti tecnici. Posso altresì rassicurarvi sul fatto che abbiamo le risorse. Tra la Regione, che tramite l’ass. Roberto Lagalla ha dimostrato grande sensibilità verso questa problematica, e il nostro Ente abbiamo i fondi per mettere in sicurezza il primo piano del “Quintiliano".

Nel corso dell’incontro, prima che si arrivasse alla decisione di installare le reti di protezione, i rappresentanti degli studenti avevano proposto di utilizzare il vecchio “Einaudi” non appena la scuola si fosse trasferita nella nuova struttura. Ma è stata presa in considerazione anche l’ipotesi di individuare altri locali, magari nei pressi del “Quintiliano”.

Presto sarà anche convocato un tavolo di concertazione tra le parti interessate, in modo tale da seguire passo dopo passo l’iter che dovrà portare alla messa in sicurezza dell’istituto.

Intanto, non si la la protesta degli studenti che anche questa mattina hanno boicottato le lezioni a fare di un sit-in davanti la scuola.