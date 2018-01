Panificatori Sicilia, Cafeo e Catanzaro: in arrivo nuovo ddl

“Da troppo tempo i panificatori siciliani attendono nuove disposizioni per organizzare e regolamentare il proprio settore. Oggi in commissione Attività produttive abbiamo ascoltato i rappresentanti delle associazioni di categoria: è stato avviato un percorso importante e condiviso, e sono state ascoltate alcune delle principali richieste del comparto. È giusto valutare con attenzione le criticità e le osservazioni dei panificatori per giungere ad un testo il più possibile condiviso”. Lo dicono i deputati regionali del PD Michele Catanzaro e Giovanni Cafeo, rispettivamente vicepresidente e segretario della commissione Attività Produttive all’Ars.

“Per quel che ci riguarda – aggiungono Catanzaro e Cafeo – lavoreremo, in accordo con le associazioni di categoria, ad un disegno di legge organico che possa valorizzare il lavoro dei panificatori e assegnare alle amministrazioni comunali le giuste competenze in materia”. “Fra i punti più controversi – proseguono i due esponenti del PD - c’è quello del giorno di riposo settimanale: crediamo che sia condivisibile la posizione delle associazioni di categoria che chiedono di valutare le singole realtà comunali senza imporre in modo indifferenziato la chiusura domenicale, ma permettendo di scegliere il giorno di riposo in base alle esigenze dei diversi territori. Al tempo stesso è indispensabile intensificare controlli e verifiche sulla qualità del lavoro svolto, e per contrastare ogni forma di abusivismo che in questo settore è particolarmente presente”. “Alla luce di quanto emerso nel corso di questo incontro – concludono Catanzaro e Cafeo – crediamo opportuno che l’assessore alle Attività produttive sospenda l’attuale decreto che impone in maniera indiscriminata il riposo domenicale, e si confronti con il lavoro che stiamo portando avanti in commissione”.