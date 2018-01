Noto, un masso in strada manda in tilt il traffico

La scorsa notte in contrada Rigolizia, lungo la Strada Statale 287, un grande masso ha mandato in confusione gli automobilisti. Il masso si trovava dopo una curva a poca distanza dall’accesso alla contrada. A liberare la carreggiata i Carabinieri di Noto, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l'aria, segnalando la presenza del masso agli automobilisti e ripristinando la viabilità locale.