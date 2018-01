Rosolini, intensificato il servizio di pulizia straordinaria

Via stamane con la pulizia straordinaria di contrada Ristallo – Masicugno a Rosolini, nel tratto compreso tra il ponte a ridosso del Plesso scolastico S.Alessandra e l’incrocio con la strada consortile “Masicugno”.

"Prosegue la nostra attenzione alle contrade cittadine, afferma il Sindaco Corrado Calvo. Questa mattina i lavori hanno interessato la zona Ristallo – Masicugno, dove ha preso il via un’opera di scerbatura e di raccolta di rifiuti che tanti nostri concittadini, purtroppo con scarso senso civico, lasciano in giro per le strade creando delle vere e proprie discariche abusive. Abbiamo predisposto, di concerto con l’Assessore al ramo Corrado Gugliotta, il Responsabile del Settore Giuseppe Vindigni e con l’ausilio della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti, una serie di interventi straordinari di pulizia del territorio, per renderlo pulito e accogliente nella speranza che tanti cittadini possano consapevolizzare l’idea che la pulizia del territorio è una questione di civiltà".