Rosolini, “Mille euro per la cultura”: la donazione dalla Germania

Alle porte il gemellaggio tra il Comune tedesco di Frankenthal e quello di Rosolini. Il consigliere comunale tedesco Gerard Bruder del Gruppo Die Grünen (Verdi) facente parte della delegazione ospitata a Rosolini dal 12 al 14 ottobre ha a Rosolini la somma di 1.000 euro da destinare all’acquisto di libri per la biblioteca comunale. “Ringrazio - afferma con soddisfazione il Sindaco Corrado Calvo - a nome personale, dela Giunta Comunale e di tutta la comunità rosolinese il dottor Gerard Bruder per la sensibilità mostrata nei confronti della Città di Rosolini attraverso la donazione che ha voluto fare alla nostra Biblioteca comunale. Un gesto che scrive una bella pagina nei rapporti tra le due comunità, quella della Città di Rosolini e quella della Città di Frankenthal, che hanno avviato un percorso comune per rinsaldare i vincoli di amicizia che si completerà a breve con la sottoscrizione del “Gemellaggio “.