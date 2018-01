Priolo Gargallo, lite condominiale: colpo di portone a ragazzina

Una lite condominiale sfocia in un'aggressione. Non è certo la prima, in un periodo dove i giornali riportano continuamente notizia di questo genere. E' successo di nuovo, ieri intorno alle 13.30, a Priolo Gargallo.

Secondo i testimoni, al rientro a scuola di una ragazzina, una donna le avrebbe sbattuto il portone d’ingresso condominiale su una gamba. I Carabinieri sono intervenuti per tranquillizzare la vittima.