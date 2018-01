Canicattini Bagni, finanziato l'ammodernamento del campo sportivo

Finanziati, dall’Assessorato regionale al Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del vecchio campo di calcio di Canicattini Bagni. Il decreto prevede un investimento di 1.282.319,21 euro.

Il progetto finanziato con i fondi del Programma FSC 2014/2020 “Patto per la Sicilia”, riguarda il rifacimento del terreno di gioco che sarà realizzato in erba sintetica, la realizzazione del nuovo edificio per gli spogliatoi e della recinzione perimetrale, l’adeguamento delle tribune e la realizzazione delle vie di accesso e uscita, oltre a nuovi servizi igienici e a un nuovo locale per la biglietteria.

"Per noi afferma il sindaco Miceli - il campo di calcio non è solo l’impianto per l’attività calcistica della città e per tutti i giovane dell’area montana, quindi una infrastruttura di aggregazione e socializzazione, ma anche un moderno impianto per le attività turistiche (si pensi al Palio di San Michele) e alle iniziative extra nazionali, coinvolgendo paesi come Malta e Tunisia, con il quale in questi anni, tramite il Gal Val d’Anapo, abbiamo stipulato protocolli d’intesa culturali, turistico e commerciali".