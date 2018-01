Siracusa, via Mozia colabrodo: il consigliere Foti sollecita l'asfalto

Le condizioni indecenti in cui versa via Mozia, strada senza uscita di Traversa La Pizzuta, a Siracusa, al centro di una nota del consigliere comunale Alfredo Foti.

"Viste le disastrose condizioni del fondo stradale - scrive - l'intenzione dell'amministrazione era di asfaltarla. Dal 2014 è pronto un progetto esecutivo, ma a causa di un ritardo senza precedenti nell'approvazione del bilancio di spesa del 2015 ( poi approvato per la cronaca nel 2016 anche per difficoltà tecniche e legislative) non fu possibile procedere. Mi auguro che nel 2018 si possa asfaltare. Le risorse economiche ci sono, è soltanto una questione di scelte politiche:ritengo si debba intervenire anche per preservare la pubblica incolumità".