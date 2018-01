Canicattini Bagni, com.te Polstrada al Liceo "Prof. Michele La Rosa"

Sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale, sul rispetto delle norme di salvaguardia e del Codice della Strada. Questo il tema centrale dell’incontro di questa mattina del Comandante della Polizia Stradale di Siracusa, il Vice questore aggiunto Antonio Capodicasa, con gli studenti delle IV e V classi del Liceo Scientifico “Prof. Michele La Rosa” di Canicattini Bagni.

"Non è la strada killer, la curva della morte – ha sottolineato il Comandante Capodicasa – o la macchina, ma l’azione del conducente che non si attiene alle basilari norme di sicurezza. Ad iniziare dalla velocità, dall’uso del telefonino, alla guida distratta, all’uso di alcol e droghe, al non rispetto del Codice. Ad infrangere le norme non sono solo i giovani, ma soprattutto guidatori compresi nella fascia d’età tra i 40 e i 60 anni. Un’azione di sensibilizzazione – ha concluso Capodicasa – che ha portato ad un calo rilevante degli incidenti in provincia di Siracusa. Continuate a divertirvi, in particolare il sabato sera, tenendo però sempre ben chiare quali sono le misure e le norme per fare ritorno in sicurezza nelle vostre case e tra i vostri cari".