Rosolini, risanamento in contrada Ristallo-Masicugno

Affidati a Rosolini i lavori per il risanamento igienico – sanitario di contrada “Ristallo –Masicugno” dove sono stati completati i lavori del ponte.

L'intervento è stato affidato all’ Impresa “CO.GI.L”, di Rosolini per un importo complessivo di 16.000 euro.

"E’ prevista - afferma il sindaco Corrado Calvo - la realizzazione di una condotta per lo smaltimento dei reflui e dei liquami a valle, dove vengono convogliate in una vasca contenitore da cui, attraverso una pompa di rilancio, verranno condotti nel pozzetto di via Cavour e da lì indirizzati al depuratore".