Scambio di sindaci tra Avola e Rapallo per 5 giorni

Da lunedì per quattro giorni il sindaco di Avola Luca Cannata prenderà il posto del primo cittadino di Rapallo Carlo Bagnasco e viceversa.

Cannata sarà accolto da associazioni locali, incontrerà dipendenti e politici del Comune e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, poi sarà accompagnato a visitare le realtà produttive locali.

Lo stesso sarà per il sindaco Bagnasco: lunedì sarà subito accolto dalla Pro loco e dalla rete di imprese turistiche grazie alle quali visiterà Avola Antica, il centro e il teatro Garibaldi per finire con la cena a base di prodotti locali. Martedì accoglienza in Comune e incontro con uffici e dirigenti, quindi la visita al depuratore e al centro comunale di raccolta. E ancora sopralluogo al lungomare e al borgo, al centro giovanile e al museo dei sapori di Avola, per chiudere con la visita alle aziende della filiera della mandorla, dei limoni e del vino. Mercoledì Bagnasco sarà accompagnato a visitare gli uffici periferici del Comune di Avola e a conoscere i sindaci di Noto e Siracusa per poi ripartire giovedì per l'incontro con l'Anci nazionale.