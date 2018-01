Noto, cade mentre gioca a calcio, batte la testa e muore un 18enne senegalese

Il centro di accoglienza Oasi don Bosco di Noto teatro di un incidente che è costato la vita ad un giovane senegalese di 18 anni, ospite della struttura.

Il 4 gennaio scorso il ragazzo stava giocando a calcio insieme agli altri ragazzi che vivono nel centro, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Nella caduta, come riferiscono dal commissariato, è andato a battere la testa sul bordo in cemento del campetto. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. E' stato condotto in ospedale, all'Umberto I° di Siracusa, dove è stato tenuto in vita con i respiratori per un paio di giorni dopo di che è deceduto.

Sul posto il giorno dell'incidente, è intervenuta per i rilievi del caso la Polizia: ha sentito i testimoni, accertando la casualità dell'incidente e dell'accaduto ha informato l'autorità giudiziaria, che valuterà se si possono configurare eventuali responsabilità.