Melilli, Carta: "Nessuna responsabilità del Comune"

Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, interviene sul provvedimento di chiusura di un’aula della scuola “Don Bosco” dopo l’intervento di Carabinieri e Nas, che hanno riscontrato la non conformità dell’impianto elettrico e l’inesistenza di un piano di emergenza. Sembra che originariamente l’aula in questione fosse destinata a magazzino e non a classe.

"L’unica cosa che ci rimproveriamo - dichiara il primo cittadino - è la mancanza di comunicazione con la scuola. Per il resto non abbiamo fatto mancare nulla in termini di servizi alla “Don Bosco” come alle altre scuole. Questa amministrazione - continua - non appena si è insediata, si è subito concentrata sull’edilizia scolastica, intervenendo sulle scuole in sofferenza. Mi riferisco per esempio al secondo piano della scuola media di Villasmundo, interamente ristrutturato da noi. Abbiamo sistemato il riscaldamento delle scuole, e ora, attingendo ad un fondo misto pubblico-privato, stiamo installando più di 50 condizionatori".