Siracusa, cena di solidarietà alla Caritas

Evento solidale organizzato dal Comune di Siracusa nell'ambito delle 50 iniziative promosse dall'assessorato alle Attività produttive su tutto il territorio comunale per far conoscere i prodotti della nostra economia.

Venerdì 12 gennaio, a partire dalle 18,30, nei locali della Caritas di via Nome del Gesù, in Ortigia è in programma una cena di solidarietà. L’iniziativa, curata dall’associazione Trinaura, prevede una cena gratuita a base di prodotti tipici del territorio che saranno cucinati insieme ai partecipanti all’evento.

“L’Amministrazione comunale- dichiara l’assessore alle Attività produttive Silvia Spadaro- come ha già fatto il 23 dicembre ed il 6 gennaio, incoraggia e sostiene l’impegno delle attività commerciali e produttive a favore di progetti di solidarietà”.