Siracusa, pubblicato bando di gara per il comando dei Vigili del fuoco

Pubblicato il bando di gara per la realizzazione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa - completamento primo lotto. A darne notizia è Vincenzo Vinciullo.

Il finanziamento complessivo è di 4.378.193,57 euro. Il termine per la presentazione delle offerte scade il prossimo 6 febbraio e già l’indomani è previsto l’inizio delle operazioni di gara. Sarà il Dipartimento regionale della Protezione Civile ad aggiudicare i lavori, che dovranno essere eseguiti in 900 giorni.

"Questo bando di gara - afferma Vinciullo - chiude, speriamo definitivamente, un percorso quantomai difficile e accidentato".