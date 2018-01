Di Maio: "Non è più il momento di uscire dall'euro"

Nel caso il M5S non avrà la maggioranza "il mio appello, la sera delle elezioni, sarà rivolto ai gruppi, per avere una maggioranza che sostenga una squadra di governo che noi annunceremo prima del voto. Io non voglio cambi di casacca, farò un appello ai gruppi. Chi risponderà quella sera sarà un interlocutore nei giorni successivi, faremo incontri trasparenti e formeremo una maggioranza sui temi del paese che si proporrà al Colle". Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Porta a Porta.

Referendum euro estrema ratio, spero non ci sia - Il referendum sull'euro è una "estrema ratio, che spero di non dover usare". "L'Italia dovrà farsi "ascoltare dall'Europa. Noi vogliamo contare soprattutto nella difesa delle nostre imprese"

Non credo sia più momento uscire da euro - "Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più spazio" visto che "l'asse franco-tedesco non è più così forte come prima".