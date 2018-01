Avola, interdetta area marina in contrada Cicirata

E' stata interdetta dalla capitaneria di Porto di Siracusa l'area di mare in cui è presente un cannone in ferro del XVII/XVIII secolo in località Contrada Cicirata, del Comune di Avola. Ciò per consentire la fruizione del sito d’interesse culturale.

Per un raggio di 100 metri è vietato a partire da oggi l’ancoraggio e la sosta di navi, imbarcazioni, natanti ed unità di qualsiasi tipo, lo svolgimento di lavori e rilievi marini, oltre a qualsiasi attività di pesca e di immersione.