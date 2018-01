Siracusa, nuovo ospedale a Santa Panagia: bocciata proposta di Zito

Bocciata la proposta del deputato regionale pentastellato Stefano Zito di costruire il nuovo ospedale nell'area demaniale di Santa Panagia.

A cestinare la proposta la Terza Commissione Consiliare (Sanità), che definisce inedificabile l'area a causa del vincolo paesaggistico visto e considerato che la zona rientra tra le Mura Dionigiane.

"Inoltre - si legge in una nota a firma della commissione - dal punto di vista della viabilità, costringerebbe una consistente fetta di utenza, ad attraversare, per raggiungere la zona, tutta la città, traffico annesso, con i tempi necessari alla bisogna particolarmente lunghi e nocivi in caso di emergenza.

In definitiva riteniamo la proposta inattuabile".

Ancora valida l'opzione dell’area in zona Pizzuta.