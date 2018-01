Siracusa, il degrado Ipogeo Politi riguarda la Regione

Continuano le denunce ambientali, riguardanti i siti archeologici di Siracusa, a firma dei consiglieri comunali Cetty Vinci e Salvo Sorbello.

Nei giorni scorsi parole dure nei confronti dell'area archeologica della Neapolis, dove "regnano degrado e abbandono", avevano detto i due.

Oggi l'attenzione è concentrata verso l’Ipogeo Politi, in viale Teocrito, a pochi passi dal Santuario, dal Museo Paolo Orsi e dalle Catacombe di San Giovanni.

"È vergognoso - dicono i due - costatare il degrado e l’incuria in cui versa il monumento funerario, che è di età tardo-romana e all’interno del quale si trovano due sarcofagi e le cui pareti sono decorate da splendidi affreschi. Speriamo che almeno per questi interventi, che richiedono uno sforzo limitato ma che sono essenziali per valorizzare e tutelare il nostro immenso patrimonio, si possa procedere in tempi brevi".

Tempi e modi dovrà, però, deciderli la Regione Siciliana, in quanto "la competenza di quell'area - dice l'assessore all'Ambiente Pierpaolo Coppa - è della regione e non del Comune". Motivo per il quale l'amministrazione ha le mani legate, così come non ha autonomia sul Parco della Neapolis.