Augusta, riconoscimento per la gestione sicurezza a Sasol Italy

Importante riconoscimento nel campo della gestione della sicurezza e della prevenzione degli incidenti rilevanti per lo Stabilimento Sasol Italy SpA di Augusta.

Si tratta del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco di Siracusa,dopo l’ultimo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza del Giugno 2016.

L’iter istruttorio per il Rapporto di Sicurezza, è durato diversi mesi con 16 visite ispettive da parte di tecnici dei Vigili del Fuo​co, Arpa, Inail, Ex-Provincia, che hanno verificato l’adeguatezza delle attrezzature e mezzi antincendio nonché del Sistema di Gestione della Sicurezza adottato dallo Stabilimento e della preparazione del personale.

Il certificato scadrà il 30 maggio del 2021.

Poche le aziende in Italia con impianti a “rischio di incidente rilevante” che sono in possesso di tale riconoscimento.