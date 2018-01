Priolo, vertenza pulizieri del Comune: trovata soluzione

Conclusa positivamente la vertenza dei pulizieri del Comune di Priolo Gargallo riguardante la possibile riduzione delle ore di lavoro, per la chiusura di alcuni locali comunali per manutenzione straordinaria.

Dal confronto tra l'amministrazione comunale e il sindacato è scaturita una soluzione che consentirà di avere un servizio migliore senza ridurre le ore contrattuali.

“L’amministrazione comunale - commenta Stefano Gugliotta segretario generale Filcams Cgil - ha messo in campo il “ buon senso del padre di famiglia” che non solo ha evitato l’innescarsi di un contenzioso sindacale che avrebbe avuto effetti dirompenti per la pubblica amministrazione, ma ha sempre tenuto un atteggiamento positivo e di ascolto delle proposte che la Filcams ha prospettato, e che i tecnici hanno poi realizzato nel pieno rispetto della legalità".