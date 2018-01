Rosolini, via a lavori di illuminazione in c.da Pagliarazzi

Partiti, questa mattina, i lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione di contrada Pagliarazzi.

Venticinque nuovi punti luce illumineranno la zona, compreso il plesso scolastico “G. La Pira” e diversi impianti sportivi.

"Dopo decenni - afferma soddisfatto il Sindaco Corrado Calvo - finalmente questa amministrazione comunale centra un importante obiettivo, quello di realizzare un impianto di pubblica illuminazione in una zona che versava in completo abbandono e dimenticata dalle amministrazioni del passato . L’amministrazione comunale, che mi onoro di presiedere, con il contributo del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e suoi collaboratori, è riuscita a far decollare anche questo progetto, che permetterà, come dicevo, di rivalutare una zona molto frequentata anche perché, oltre alle abitazioni private insistono diverse strutture sportive nonché un plesso scolastico. L’opera, oltre a garantire la visibilità nelle ore serali e notturne, rappresenta una garanzia delle condizioni di sicurezza per i cittadini. Tutto ciò ci riempie di soddisfazione anche perché siamo riusciti a realizzare un’opera importante nonostante le ristrettezze economiche in cui versa l’Ente".