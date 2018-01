Siracusa, minaccia Carabinieri con un coltello: arrestato 42enne

Comportamenti molesti in strada che hanno preoccupato i residenti, i quali hanno allertato i Carabinieri. Rintracciato, l'uomo ha tentato di sfuggire al controllo, spingendo i militari e minacciandoli di morte con un coltello a serramanico tirato fuori dalla tasca. Lui è Giuseppe Carnemolla, 42 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato

L'uomo, palesemente in stato di alterazione psicofisica, è stato disarmato, immobilizzato, arrestato e condotto in caserma. Anche durante il tragitto il 42enne ha continuato a offendere i Carabinieri. Infine, è stato tradotto nel carcere “Cavadonna”.