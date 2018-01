Pachino, picchiata da figlio finisce in ospedale

Finisce in ospedale a seguito delle botte rimediate dal figlio. Si tratta di una cinquantenne pachinese, che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale Trigona di Noto. La donna, che ha riportato la frattura del setto nasale, oltre che a lesioni alla bocca ed ad una mano, ha riferito ai Carabinieri che non si tratta della prima aggressione e che solo oggi ha trovato il coraggio di raccontare la situazione in cui vive. Ancora non chiare le ragioni per le quali il figlio l'avrebbe aggredita.