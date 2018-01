Siracusa, caduta di calcinacci al Quintiliano: ferite 2 studentesse. Codancos annuncia esposto in Procura

Caduta di calcinacci questa mattina in una classe dell'Istituto Polivalente M.F. Quintiliano durante un'ora di lezione di italiano. I pezzi di intonaco che si sono staccati dal soffitto, hanno colpito di striscio due studentesse, le quali sono state immediatamente condotte all'Ospedale Umberto I di Siracusa per le necessarie cure.

Sul posto i Vigili del Fuoco, i quali hanno dichiarato la classe inagibile e adesso stanno facendo gli altri rilievi all'interno dell'istituto.

Il preside Giuseppe Mammano dichiara: "Il tetto non presentava alcun segno di pericolo - continua - Però più volte io ho lanciato un appello di aiuto alla Provincia per avviare interventi di edilizia scolastica, ma l'unica risposta è che l'Ente non ha fondi per potere agire".

Richieste di aiuto lanciate, in passato, anche da parte del Codaconds di Siracusa che, a seguito di quest'ultimo avvenimento, ha già annunciato che presenterà un esposto in Procura. "Sulla sicurezza nelle scuole - ha detto il presidente Bruno Messina - l'associazione si è più volte spesa".