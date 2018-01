Siracusa, Zone Franche Montane: Cafeo risponde a Cna

Risponde l’On. Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione ARS Attività Produttive, alla lettera inviata dalla Cna all'assessore regionale Bandiera e alla deputazione siracusana per sostenere con forza l’azione di costituzione delle Zone Franche Montane.

"Una delle principali novità che abbiamo introdotto in questa campagna elettorale è stata la possibilità, una volta eletti, di essere costantemente monitorati e verificati nelle nostre azioni a sostegno dell’attuazione del nostro programma ed è per questo motivo che non risponderò alla vostra lettera con ulteriori promesse o buone intenzioni, ma con i fatti. - scrive Cafeo - Ho apposto infatti la mia firma sul disegno di legge n. 3 del 27/12/2017 dal titolo “Legge sulla montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane”. L’ho fatto con convinzione, non perché l’iniziativa è partita dal mio gruppo parlamentare. L’ho fatto perché condivido i presupposti, lo spirito e gli obiettivi della legge, una buona legge che avrei appoggiato anche se fosse arrivata da altri gruppi parlamentari perché accoglie in pieno le istanze dei territori e degli operatori economici da voi rappresentati".

"Ed è per questo che auspico, - continua - anzi ne sono convinto, che tutti i miei colleghi parlamentari, a cominciare da quelli eletti in provincia di Siracusa, diano il loro sostegno all’iter di questo disegno di legge, ben sapendo che una sua eventuale rapida approvazione, anche con l’appoggio dell’assessore Bandiera, non costituirà affatto un inciucio politico ma al contrario un atto di responsabilità verso questo territorio e l’intera Sicilia".