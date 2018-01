Siracusa, incontro di formazione per ristoratori "Mangiamoli tutti"

Formazione per gli operatori della ristorazione in vista dell'apertura del mercato ittico di Siracusa. E' stata organizzata dall’assessorato alle Attività produttive del Comune e dalla locale condotta di Slow Food.

Giovedì 11 gennaio, alle 15, nella sala stampa Archimede si terrà l'incontro “Mangiamoli tutti. Siracusa e Mercato ittico: come coniugare una buona cucina di pesce di qualità con pratiche responsabili a tutela dell’ecosistema marino”.

“Si tratta - dichiara l'assessore alle Attività produttive Silvia Spadaro - di un’iniziativa che ha lo scopo di creare in città una rete di locali che privilegino nei loro menu piatti con prodotti ittici scelti in base alla stagionalità, alla provenienza, al rispetto delle taglie giuste, valorizzando anche le specie ingiustamente definite “povere” e spesso trascurate dalla ristorazione. Si tratta di interventi finalizzati a costruire un'identità forte, legata alla pesca e all’enogastronomia per asscicurare benessere al nostro territorio”.