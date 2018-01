Canicattini Bagni, terzo Torneo Arcobaleno: in campo l'integrazione

Terzo Torneo Arcobaleno di calcio a 5 giocato a Canicattini Bagni lo scorso 6 gennaio, promosso ed organizzato, con il pa-trocinio del Comune di Canicattini Bagni, dal Centro Sprar minori “La Pineta”, dell’Associazione La Pineta, e dalla struttura d’accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati “Casa Aylan” della coop. Passwork, che impegna, in un progetto di integrazione e solidarietà, i ragazzi dei centri d’accoglienza del territorio e i ragazzi della cittadina iblea che li ospita.

In campo 10 formazioni, ma in primis i sani valori del gioco e della competizione. Ad aggiudicarsi la vittoria l’AC. T.G.B. che ha battuto l’AC. Picchia al Palazzetto dello Sport di via Solferino.

"La manifestazione di quest’anno – afferma la responsabile del Centro Sprar minori “La Pineta”, Ada Nobile – dimostra ancora una volta che fare integrazione è possibile soltanto attraverso il rafforzamento delle collaborazioni che esistono nel territorio e l’intenso lavoro di rete che svolgiamo insieme a Casa Aylan, e che anno dopo anno porta sempre più frutti".