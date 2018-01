Siracusa, "dog area" in piazza Adda: servizio e riqualificazione

Sarà realizzata in piazza Adda, in un'area di proprietà della Sovrintendenza, ma utilizzata in parte dal Comune di Siracusa, la nuova "dog area" di Siracusa.

Questa mattina la presentazione del progetto, partito dalla circoscrizione sollecitato in tal senso dai residenti della zona. Una zona, peraltro, martoriata dalle tante deiezioni canine che rendono quasi impraticabili i marciapiedi.

A presentare il progetto, il presidente della circoscrizione, Peppe Culotti, e il consigliere comunale Cosimo Burti.

"L'area, di circa 600 metri quadrati - riferisce Culotti - non è stata mai sfruttata e la realizzazione di una "dog area" renderà un servizio ai residenti e servirà a riqualificare la zona, per la quale dal 1999 il Comune paga alla Sovrintendenza un canone annuo".

Il consigliere Cosimo Burti ha chiarito la questione finanziaria, che tante polemiche ha sollevato in città sull'opportunità di prelevare le risorse necessarie dal fondo di riserva del sindaco.

"Innanzitutto - esordisce Burti - è necessario chiarire che i 20.000 euro indicati, serviranno per realizzare due interventi: 14.000 per rendere operativa questa "dog area" e 6 per intervenire nel "doggy park" di viale Scala Greca, che dopo quasi 4 anni, necessità di manutenzione e rimodulazione degli spazi interni, ricavando una terza area".

Nel nuovo spazio dedicati ai cani in piazza Adda, infatti, sarà creato un cancello pedonale, sarà completata la ringhiera, il muretto a secco che delimita l'area sarà alzato e fornito di recinzione con un altro cancello carrabile. L'area sarà poi fornita di dispenser per i sacchetti, di ciotole e panchine. La gestione sarà sotto l'occhio vigile del Consiglio di circoscrizione.