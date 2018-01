Prorogata a Palazzolo la mostra “Il viaggio di Paolo Orsi negli Iblei”

Oltre 100 immagini in bianco e nero scattate da Paolo Orsi, da Rosario Carta e dai tanti fotografi del 900, in esposizione alla mostra “Il viaggio di Paolo Orsi negli Iblei. Archeologi e fotografi nella Sicilia Sud Orientale tra il 1882 ed il 1932”, inaugurata ad agosto Palazzolo Acreide al “Museo dei viaggiatori in Sicilia” in via Maestranza, e che adesso sarà prorogata fino ad aprile Attraverso gli scatti idealmente si attraversano luoghi, città e contrade dell’area Iblea, Palazzolo, ma anche Siracusa e i suoi monumenti, Eloro, Akrai, Buscemi, Modica, Pantalica, Priolo, Melilli, Noto Antica, Castelluccio, Thapsos e Cava d’Ispica.

L’esposizione resterà aperta fino al 4 aprile 2018 e potrà essere visitata tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.