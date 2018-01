Siracusa, rubati in tabaccheria 200 euro e sigarette

Consumata ieri una rapina in Viale Teocrito a Siracusa, intorno alle ore 16.30. Da una prima ricostruzione, pare che due giovani dal volto travisato e non armati si siano introdotti all'interno dell'esercizio rubando 200 euro e dieci pacchetti di sigarette. E' intervenuta la Polizia di Stato.

Indagini in corso.